Диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области

RT: диверсанты ВСУ попали в ловушку российских силовиков в Белгородской области

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в ловушку, созданную российскими силовиками в Белгородской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, российские военные создали ловушку для диверсантов, чтобы ликвидировать их в Грайворонском районе.

«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать», — заявил источник, добавив, что операция находится под контролем.

Ранее 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. По словам главы региона, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимают российские войска, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ). О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

До этого сообщалось, что ВСУ в течение нескольких часов обстреливали территорию Грайворонского округа. Позже появилась информация о двух пострадавших в результате обстрелов.