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19:09, 22 мая 2023Россия

Гладков заявил о сохранении напряженной ситуации после атаки ДРГ

Белгородский губернатор Гладков заявил о сохранении напряженной ситуации после атаки ДРГ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ситуация в Белгородской области после атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) остается напряженная. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямой трансляции, которая велась в его Telegram-канале.

«Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение задач и территорию Белгородской области зачистят от врага», — сказал глава области.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

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Никита Абрамов
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