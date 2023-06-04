Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область

«Польский добровольческий корпус» подтвердил участие в атаке на Белгородскую область

Наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область. Об этом со ссылкой на «Польский добровольческий корпус» сообщает Visegrad 24.

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области... Ответ однозначный: конечно да!» — цитирует сообщение корпуса телеканал Polsat News. Согласно сообщению, польские наемники принимали непосредственное участие в боевых действиях совместно с диверсантами из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. Позднее в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

При этом ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что в польских политических кругах возможность отправки войск на Украину не обсуждается. При этом известно, что в стране вербуют наемников в «Польский добровольческий корпус» для службы на стороне ВСУ, отметил дипломат.