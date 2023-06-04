Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 4 июня 2023Мир

Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область

«Польский добровольческий корпус» подтвердил участие в атаке на Белгородскую область
СюжетМинобороны:

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область. Об этом со ссылкой на «Польский добровольческий корпус» сообщает Visegrad 24.

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области... Ответ однозначный: конечно да!» — цитирует сообщение корпуса телеканал Polsat News. Согласно сообщению, польские наемники принимали непосредственное участие в боевых действиях совместно с диверсантами из «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация).

О проникновении диверсантов в Белгородскую область стало известно днем 22 мая. Позднее в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

При этом ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что в польских политических кругах возможность отправки войск на Украину не обсуждается. При этом известно, что в стране вербуют наемников в «Польский добровольческий корпус» для службы на стороне ВСУ, отметил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Польские наемники подтвердили участие в атаке на Белгородскую область
    Собянин перечислил плюсы вагонов «Москва-2020»
    Тренер развеяла популярные мифы о йоге
    Кремль указал на повышение уровня характеристик поставляемых Киеву вооружений
    В США предсказали судьбу прошедших учения НАТО украинских бойцов
    Песков высказался о молчании Запада об обстрелах Белгородской области
    В Минобороны сообщили о продолжении боев в Марьинке отрядом «Ахмат»
    Пенсионер на авто сбил подростков на квадроцикле в Подмосковье
    Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в ДНР
    Российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.