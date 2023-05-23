Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?

Минобороны России отчиталось о блокировке и разгроме диверсантов в Белгородской области

Вооруженные силы (ВС) России ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западного военного округа разгромили и заблокировали группу диверсантов, которая проникла на территорию Белгородской области, заявили журналистам в Минобороны России.

По информации военного ведомства, уничтожены более 70 украинских диверсантов. Также диверсионно-разведывательная группа потеряла в боях четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки диверсантов отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

70 человек потеряли украинские диверсанты по заявлению Минобороны России

Минобороны также опубликовало кадры зачистки территории приграничного российского региона.

До проникновения ДРГ приграничные территории активно обстреливали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали международный пункт пропуска «Козинка», а также ряд гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, уточнили в Минобороны. В ведомстве назвали действия ДРГ террористическим актом.

Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения Минобороны России

В Белгородской области действует режим контртеррористической операции

Как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, режим КТО устанавливает ряд временных мер и ограничений, в числе которых проверка документов у граждан и приостановка работы опасных производств. Кроме того, на территории региона усилят охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся в Белгородской области. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сложившаяся ситуация вызывает глубокую обеспокоенность.