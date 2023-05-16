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05:20, 16 мая 2023Мир

Посол РФ заявил об отсутствии у Польши планов отправить войска на Украину

Российский посол Андреев заявил об отсутствии у Польши планов отправить войска на Украину

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В польских политических кругах возможность отправки войск на Украину не обсуждается, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Об этом пишут «Известия».

По его словам, при этом известно, что в стране вербуют наемников в «Польский добровольческий корпус» для службы на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Открыто ведется вербовка в так называемый "Польский добровольческий корпус", хотя по уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы», — уточнил Андреев.

Он добавил, что польские наемники участвуют в боях на запорожском направлении — в районе Орехова и под Артемовском. «Вопрос отправки своих вооруженных сил на Украину в польских публичных политических дискуссиях не обсуждается», — заявил дипломат об отсутствии подобных планов.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что польские наемники пришли на территорию страны для захвата территории. Он напомнил, что отношения между гражданами двух стран являются напряженными и обладают богатым историческим прошлым.

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Марина Совина
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