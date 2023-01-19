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05:49, 19 января 2023Мир

Раскрыта цель польских наемников на Украине

Военный дипломат Бартош назвал захват территории целью прихода польских наемников в ВСУ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал, для чего польские наемники пришли служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Бартош раскрыл цель польских наемников на Украине и заявил, что они пришли на территорию страны для захвата территории. Он напомнил, что отношения между гражданами двух стран являются напряженными и обладают богатым историческим прошлым.

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«Украинцы прекрасно понимают, что поляки пришли вовсе не для защиты демократии их страны, а преследуя свои собственные цели. А именно — оккупировать часть территории на западе Украины, которую они считают почему-то исторически своими землями, и установить там свою власть», — подчеркнул он.

Дипломат назвал отношение поляков к украинцам пренебрежительным и заявил, что нельзя «рассчитывать здесь на тесный союз на уровне солдат, народов». По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан Польши занять сторону Киева, обещая им привилегии. Подобные действия Бартош посчитал «преступлением». «Поэтому граждане отторгают такую вот явно антинациональную политику», — заключил он.

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Марина Совина
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