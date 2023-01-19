В Польше призвали создать армию из украинских беженцев

Польский генерал Скжипчак призвал НАТО сформировать армию из украинских беженцев

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак предложил мобилизовать украинских беженцев. Об этом он заявил в интервью изданию wPolityce.

Скжипчак заявил, что вместе с НАТО следует сформировать армию из украинских беженцев в Польше, Германии и Франции. «Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — призвал он.

Военный напомнил исторический опыт, когда в начале 1940-х годов во Франции сформировали армию из польских эмигрантов и бежавших из страны после оккупации Польши нацистской Германией. «А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт?» — задумался он.

По мнению генерала, Запад не способен помочь Киеву, у которого почти нет шансов на победу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери. Российские военные достигнут целей спецоперации. «...И, к сожалению, нет смысла это обсуждать», — заключил Скжипчак.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ находятся в панике из-за успешных действий российских военных. Он назвал текущую ситуацию на Украине пугающей и подчеркнул, что медики страны перегружены из-за числа поступающих раненых.