Полковник Макгрегор сообщил о панике в ВСУ из-за успешных действий российских военных

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted заявил о панике Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за успешных действий российских военных во время специальной военной операции.

По его словам, украинские медики перегружены из-за числа поступающих раненых, а также из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. «И вот наконец есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили», — сказал он.

Макгрегор заявил, что часть украинских военных сдается россиянам, при этом остальные, пытаясь сбежать, попадают в руки киевской полиции, которая казнит их. По его словам, Минобороны Украины посылает своих граждан на смерть, чтобы доказать США, Европейскому союзу и НАТО, что их деньги тратятся не зря. Он назвал ситуацию пугающей.

Ранее Макгрегор заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине. По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако «подарки» Вашингтона усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.

