Макгрегор: поддержка Зеленского со стороны США обостряет проблему с коррупцией на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине.

По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако «подарки» Вашингтона усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.

«Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи», — признал Макгрегор.

Экс-советник уверен, что военная помощь со стороны США напрямую связана с обострением на Украине. Подобный сценарий уже был в Афганистане, Боснии, Косово и во Вьетнаме, в дела которых вмешивался Белый дом, заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон и Берлин боятся передавать танки Abrams и Leopard 2 Киеву из-за «развала» украинской армии.