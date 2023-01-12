Американский полковник связал поддержку Зеленского с коррупцией на Украине
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что поддержка украинского президента Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет проблему с коррупцией на Украине.
По его словам, коррупция и раньше была серьезной проблемой Киева из-за олигархов, действующих в собственных интересах в условиях политической и социальной нестабильности. Однако «подарки» Вашингтона усугубили ситуацию, доведя ее до нового пика.
«Когда мы приходим, то создаем новую экономику, которая полностью зависит от американской помощи», — признал Макгрегор.
Экс-советник уверен, что военная помощь со стороны США напрямую связана с обострением на Украине. Подобный сценарий уже был в Афганистане, Боснии, Косово и во Вьетнаме, в дела которых вмешивался Белый дом, заключил он.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон и Берлин боятся передавать танки Abrams и Leopard 2 Киеву из-за «развала» украинской армии.