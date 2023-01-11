В США рассказали о страхе отдавать Украине танки Abrams

Полковник Макгрегор: США боятся передавать танки Abrams Украине из-за «развала» ВСУ

Вашингтон боится передавать танки Abrams и Leopard 2 Киеву из-за «развала» украинской армии. Таким мнением о Вооруженных силах Украины (ВСУ) поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны США», — рассказал офицер.