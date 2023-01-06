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23:13, 6 января 2023Мир

В Пентагоне рассказали о ситуации с поставками танков Украине

Пентагон заявил, что танки Abrams слишком сложны в эксплуатации для поставок Украине

Фото: Al Drago / Reuters

Киеву нужны танки, но Abrams слишком сложны в эксплуатации для поставок Украине, заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, пишет ТАСС.

По ее словам, это одна из причин, почему Соединенные Штаты в партнерстве с Нидерландами занимаются переоснащением танков Т-72. Купер добавила, что танки уже прибывают на поле боя. «Но мы должны учитывать соображения содержания и обеспечения боеготовности в случае с танками. Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании», — рассказала о ситуации представитель Пентагона.

Заместитель помощника министра обороны отметила, что США рассматривают «все возможности в том, что касается танков».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков Украине. По словам Шольца, это предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, однако никаких односторонних действий со стороны Германии не будет.

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Марина Совина
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