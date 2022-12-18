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05:07, 18 декабря 2022Мир

Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину
СюжетРоссия и НАТО:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Focke Strangmann / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину в интервью Süddeutsche Zeitung. Так, он назвал три причины, которые этому препятствуют.

По словам Шольца, отказ от поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, однако «никаких односторонних действий со стороны Германии не будет».

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О том, что Германия пообещала передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов, ранее сообщил посол Украины Алексей Макеев. По его словам, Киев попросил Marder и Leopard, а также добавил, что на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

Однако уже на следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев пока не смог получить от Берлина согласие на отправку на Украину танков Leopard 2. Он выразил недоумение, почему правительство ФРГ медлит с поставкой основных боевых танков, поскольку недостаточная вооруженность украинской армии затянет боевые действия.

В Европе пожаловались на истощение запасов оружия

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия, поставляемого Украине, истощаются. По его словам, это происходит из-за того, что ЕС годами не обеспечивал необходимое финансирование. «То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — указал он.

До этого британский обозреватель Оливер Муди заявил, что масштабные поставки Украине стали причиной начала дефицита запасов оружия на складах в Германии. По его данным, у бундесвера осталось оружия всего на два дня интенсивных боев в случае необходимости.

В декабре министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об отказе Германии передавать системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине. О невозможности допустить такие поставки говорила и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Она пояснила, что эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.

Поставки немецкого оружия Киеву продолжаются

Несмотря на дискуссии о малом количестве запасов вооружений, поставки оружия из Германии на Украину продолжаются. Новый пакет военной помощи был передан 15 декабря. В него вошли дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, 30 тысяч снарядов калибра 40 миллиметров, 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155 миллиметров, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки.

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Издание Handelsblatt сообщало, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО Skynex. Его общая стоимость составляет 182 миллиона евро. Система сбивает атакующие беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Помимо этого, концерн Rheinmetall планирует потратить около 12 миллионов евро на грузовики для Украины.

Также Берлин направил Украине 50 бронетранспортеров (БТР) и 12 большегрузных полуприцепов, среди них 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Кроме того, сообщалось, что к отправке на Украину готовят 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и глушителей, а также две ангарных палатки и семь грузовых автомобилей.

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Марина Совина
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