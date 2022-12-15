Кабмин ФРГ сообщил, что передал Киеву ракеты для системы ПВО IRIS-T

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на список, опубликованный на сайте правительства ФРГ.

В частности, Берлин передал Киеву дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, 30 тысяч снарядов калибра 40 миллиметров, 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155 миллиметров, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки.

Количество переданных ракет для IRIS-T не уточняется.

Ранее посол Украины Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов. По его словам, Украина попросила поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.