Посол Украины Макеев заявил об обещании ФРГ передать Киеву новую партию оружия

Германия пообещала передать Украине новую партию оружия и боеприпасов. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на украинского посла в ФРГ Алексея Макеева.

«Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Что именно — мы объявим вместе в свое время», — уточнил он. Также Макеев отметил, что на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушная обороны (ПВО) и боеприпасов.

Кроме того, Украина просит поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, Киев сейчас ведет переговоры с Берлином по этому вопросу.

7 декабря сообщалось, что Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц.