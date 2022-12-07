Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом) со ссылкой на генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Берлин передал Киеву пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.

В генштабе рассказали и о получении комплексного пакета зимней помощи. В него входят генераторные установки, полевые обогреватели, палатки, одежда и пайки на сумму 11 миллионов евро.

Ранее украинские власти выразили надежду на поставку танков Leopard 2. «Нам нужны эти танки», — сказал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Он также добавил, что Киеву необходимо помочь с восстановлением энергоснабжения.