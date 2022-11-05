На Украине понадеялись на поставку танков из Германии

Посол Украины в ФРГ Макеев понадеялся на поставку немецких танков Leopard 2

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев понадеялся на поставку немецких танков Leopard 2. Его слова передает РИА Новости.

«У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину. Нам нужны эти танки», — заявил он.

По словам Макеева, Киев также нуждается в боевых машинах пехоты (БМП) Marder, бронетранспортерах Fuchs и Dingo. Кроме того, Украина составила списки необходимого для налаживания работы энергетики в стране и «поделилась ими с немцами». Посол отметил, что республике нужны трансформаторы и генераторы. Первые поставки уже осуществляются, сказал Макеев.

Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ предоставить Киеву лазерное оружие. Как он утверждает, стране в минимальные сроки необходимо получить данное высокотехнологичное вооружение, чтобы сбивать ракеты и беспилотники.

