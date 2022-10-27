Бывший украинский посол попросил у Германии лазерное оружие

Экс-посол Украины Мельник потребовал у ФРГ новейшее лазерное оружие, сбивающее БПЛА

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ предоставить республике лазерное оружие. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

По его словам, Киеву в кратчайшие сроки необходимо получить соответствующее высокотехнологичное вооружение, чтобы сбивать ракеты и беспилотники.

Свою публикацию экс-дипломат сопроводил ссылкой на статью немецкой газеты Die Welt, в которой сообщается о проведенных бундесвером успешных испытаниях лазерного оружия, из которого немецким военным удалось сбить несколько беспилотников на близком и дальнем расстоянии.

Ранее Мельник обращался к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с предложением создать в Европе танковый альянс для помощи Украине. При этом он отметил, что Киеву сейчас необходимы танки Leopard 2 и Marder, а также больше артиллерийских орудий и боеприпасов.