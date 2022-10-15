Экс-посол Украины предложил Шольцу создать танковый альянс для помощи Киеву

Мельник предложил канцлеру ФРГ Шольцу создать в Европе танковый альянс для помощи Украине

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу создать в Европе танковый альянс для помощи Киеву. Свою идею он озвучил в интервью газете Welt am Sonntag, фрагменты из которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Украине сейчас необходимы танки Leopard 2 и Marder, а также больше артиллерии и боеприпасов.

«Просим канцлера Германии Олафа Шольца сформировать европейский танковый альянс. В десяти странах имеется 2000 танков Leopard 2. Если каждое из этих государств передаст Украине около десяти процентов, мы сможем сформировать целую армию из 200 или более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории», — заявил Мельник.

Киевским властям важно, чтобы Германия взяла на себя долгосрочные обязательства относительно военной поддержки Украины на ближайшие годы, особенно ВМС и ВВС, подчеркнул экс-посол.

В интервью немецкому изданию Мельник посетовал на то, что все «приходится заказывать на годы вперед, поскольку сроки ожидания тяжелой военной техники большие».

Ранее бывший посол обозвал немецкого политика Эзги Гюйылдара после вопроса о сыне и Вооруженных силах Украины.