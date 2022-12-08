В Европе заявили об истощении запасов оружия для Украины

Боррель заявил, что в ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине

В Евросоюзе (ЕС) истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, поскольку европейский военно-промышленный комплекс долго не получал необходимого финансирования. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий», — указал он.

Боррель также уточнил, суммарные военные расходы европейских стран в 2021 году увеличились на 6 процентов и составили 214 миллиардов евро.

Ранее британский обозреватель Оливер Муди заявил о начавшемся дефиците запасов оружия на складах в Германии из-за масштабных поставок Украине. По его данным, у бундесвера осталось оружия всего на два дня интенсивных боев в случае необходимости.

В октябре Bloomberg писал, что в нескольких странах Европы наблюдается нехватка собственных запасов боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим представители НАТО призывали оборонные компании увеличить производство.