Стало известно о запасах оружия в Германии «на два дня» из-за Украины

Times Radio: у Германии осталось запасов оружия на два дня боя из-за поставок Украине

Британский обозреватель Оливер Муди заявил о начавшемся дефиците запасов оружия на складах в Германии из-за масштабных поставок Украине. Своим прогнозом он поделился в эфире Times Radio.

По информации эксперта, у бундесвера осталось оружия всего на два дня интенсивных боев в случае необходимости.

Муди признал, что конфликт на Украине истощил запасы боеприпасов и оружия по всей Европе, однако в Германии эта проблема стала особенно острой из-за курса сокращения финансирования немецкой армии.

Так, по мнению эксперта, Берлин вынужден потратить не менее 20 миллиардов евро на восстановление арсенала, соответствующего требованиям НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что идея переговоров напрочь отбрасывается. «Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных», — говорится в сообщении.