Путин заявил о ведущей к отказу Украины от переговоров поддержке Запада

Путин заявил, что финансовая поддержка Украины напрочь отбрасывает идею переговоров

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что идея переговоров напрочь отбрасывается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных», — говорится в сообщении.

Помимо этого, поддержка Украины Западом стимулирует радикальных украинских националистов к совершению новых преступлений против мирных граждан, указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на Украине. Также глава российского государства вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции (СВО).