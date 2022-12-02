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14:03, 2 декабря 2022Мир

Путин провел телефонные переговоры с Шольцем

Путин и канцлер ФРГ Шольц в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога российский лидер разъяснил немецкому канцлеру принципиальные подходы РФ к проведению военной операции. По словам Путина, удары российских вооруженных сил «по определенным целям на территории Украины» — вынужденная мера после атаки на Крымский мост и другие объекты гражданской инфраструктуры России.

Политик также обратил внимание коллеги на деструктивную линию западных государств. Он указал, что передача Украине вооружений, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка приводит к отказу Киева от переговоров.

Ранее Шольц заявил, что не общался с Путиным с сентября.

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Анжелика Бережная
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