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18:48, 26 ноября 2022Мир

Шольц рассказал о двухмесячном отсутствии общения с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин переходил на немецкий во время переговоров в феврале

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с сентября 2022 года не общался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью изданию Focus.

Отвечая на вопрос, был ли состоявшийся в сентябре телефонный разговор последним их общением с Путиным, Шольц сказал: «С тех пор мы больше не разговаривали друг с другом».

Кроме того, канцлер ФРГ вспомнил о переговорах с Путиным в Кремле в феврале. Он рассказал, что в их ходе Путин чередовал русский и немецкий языки, в то время как знание русского Шольцем не позволяет использовать последний в общении.

Ранее Олаф Шольц признался, что не видит свою предшественницу на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель в роли посредника в отношениях с Москвой, поскольку он сам хорошо справляется с переговорами с российской стороной. «Не будем себя обманывать: с российским правителем [президентом Владимиром Путиным] проблем в общении нет. Путин безжалостно преследует цели, которые мы не можем принять», — подчеркнул Шольц.

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Игорь Дмитров
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