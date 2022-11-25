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15:43, 25 ноября 2022Мир

Шольц отказался использовать Меркель как посредника в разговорах с Путиным

Шольц заявил об отсутствии проблем в разговорах с Путиным и отказался от помощи Меркель

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель не должна брать на себя роль посредника в отношениях с Москвой, поскольку он сам хорошо справляется с переговорами с российской стороной. Об этом политик заявил в интервью журналу Focus.

«Не будем себя обманывать: с российским правителем [президентом Владимиром Путиным] проблем в общении нет. Путин безжалостно преследует цели, которые мы не можем принять», — подчеркнул Шольц.

Канцлер признался, что советуется с Меркель по вопросам, касающимся политики в отношении России. Однако он считает, что необходимость использовать ее как посредника отсутствует.

Ранее экс-канцлер подчеркнула, что серьезное отношение к России — это признак не слабости, а мудрости.

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Виктория Кондратьева
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