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22:51, 6 декабря 2022Мир

Германия отказалась передавать системы Patriot Киеву

Германия отказалась передавать системы Patriot Киеву, обсуждается их размещение в Польше

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об отказе Германии передавать системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, отказ Минобороны ФРГ поддерживать Киев разочаровало его. Министр отметил, что размещение систем на западе Украинцев обезопасило бы поляков и украинцев.

«Таким образом, мы приступаем к рабочим согласованиям о размещении пусковых установок в Польше и их подключении к нашей системе управления», — добавил он.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ сообщило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину ЗРК Patriot, на чем настаивает Польша. При этом накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.

Марина Совина
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