Германия обдумает предложение Польши о передаче Украине комплексов Patriot

Германия обсуждает с союзниками предложение Польши о передаче комплексов Patriot Украине

Правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, на чем настаивает Польша. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

Отмечается, что Германия обсудит предложение о возможных поставках с союзниками. При этом ранее министр обороны Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО. Это означает, что они предназначены для развертывания только на территории альянса, подчеркнула министр.

Однако во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «время поставок Patriot пришло». По его словам, ЗРК NASAMS уже подтвердили свою эффективность.