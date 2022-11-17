Кулеба попросил Блинкена отправить на Украину ЗРК Patriot

Глава МИД Украины Кулеба в беседе с Блинкеном заявил, что «пришло время» для ЗРК Patriot

Во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «пришло время» для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Его слова о просьбе поставить стране оружие передает РИА Новости.

«У меня состоялся телефонный разговор с Блинкеном прямо во время массированной атаки на Украину сегодня утром. (...) Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot», — заявил он.

Кулеба подчеркнул, что необходимо ускорить поставки на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ЗРК NASAMS уже подтвердили свою эффективность.

Ранее начальник Генштаба США генерал Марк Милли рассказал, что Вашингтон планирует оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется». Как он утверждает, на Украину поставят лучшее «из возможного оборудования с тем, чтобы обеспечить их сильные позиции на поле боя против русских».