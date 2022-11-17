Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 17 ноября 2022Бывший СССР

Кулеба попросил Блинкена отправить на Украину ЗРК Patriot

Глава МИД Украины Кулеба в беседе с Блинкеном заявил, что «пришло время» для ЗРК Patriot

Фото: Reuters

Во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «пришло время» для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Его слова о просьбе поставить стране оружие передает РИА Новости.

«У меня состоялся телефонный разговор с Блинкеном прямо во время массированной атаки на Украину сегодня утром. (...) Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot», — заявил он.

Кулеба подчеркнул, что необходимо ускорить поставки на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ЗРК NASAMS уже подтвердили свою эффективность.

Ранее начальник Генштаба США генерал Марк Милли рассказал, что Вашингтон планирует оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется». Как он утверждает, на Украину поставят лучшее «из возможного оборудования с тем, чтобы обеспечить их сильные позиции на поле боя против русских».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Мощный пожар на российском заводе попал на видео
Эрдоган заявил о планах поставлять зерно из России бедным странам Африки
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Невеста надела на свадьбу купленное на распродаже платье и возненавидела его
Цены на газ в Европе упали из-за теплой погоды
В Москве однокомнатные квартиры «трансформировались» в двухкомнатные
Шри-Ланка дистанционно откроет россиянам банковские карты Visa и Mastercard
После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка
Житель Подмосковья перерезал горло матери-пенсионерке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.