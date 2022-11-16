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22:31, 16 ноября 2022Мир

В США снова заявили о готовности оказывать военную поддержку Украине

Генерал Милли заявил о готовности США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Фото: Unsplash

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США готовы оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется». Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Милли заявил о готовности США поддерживать Украину и отметил, что Вашингтон отправит Киеву «поставки лучшего из возможного оборудования с тем, чтобы обеспечить их сильные позиции на поле боя против русских».

«Украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они не хотят, чтобы американские, британские немецкие или французские солдаты или еще кто-нибудь сражался за них», — подчеркнул Милли.

Генерал добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «будут биться за себя сами, все, о чем они просят, — возможность для ведения боев, и мы готовы предоставлять это».

Ранее США заявили о намерении поддерживать Украину вне зависимости от итогов выборов в Конгресс. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

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Марина Совина
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