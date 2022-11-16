В США снова заявили о готовности оказывать военную поддержку Украине

Генерал Милли заявил о готовности США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США готовы оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется». Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Милли заявил о готовности США поддерживать Украину и отметил, что Вашингтон отправит Киеву «поставки лучшего из возможного оборудования с тем, чтобы обеспечить их сильные позиции на поле боя против русских».

«Украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они не хотят, чтобы американские, британские немецкие или французские солдаты или еще кто-нибудь сражался за них», — подчеркнул Милли.

Генерал добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «будут биться за себя сами, все, о чем они просят, — возможность для ведения боев, и мы готовы предоставлять это».

Ранее США заявили о намерении поддерживать Украину вне зависимости от итогов выборов в Конгресс. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.