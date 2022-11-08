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22:09, 8 ноября 2022Мир

США заявили о намерении поддерживать Украину вне зависимости от итогов выборов

Госдеп США: Вашингтон продолжит помогать Киеву независимо от итогов выборов в конгресс
Карен Донфрид

Карен Донфрид. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс государства. Ее слова приводит РИА Новости.

Донфрид подчеркнула, что действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине. Она заявила, что «потрясена размахом» поддержки Киева как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. При этом представитель Госдепа уточнила, что в Конгрессе все же разнятся мнения относительно предоставления масштабной помощи Украине. «Да, есть определенные голоса, которые выражают другое мнение, но Конгресс представляет множество мнений, и, думаю, что большинство как республиканцев, так и демократов занимают ясную позицию в отношении поддержки Украины», — сказала Донфрид.

Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проинформировала о решении Вашингтона выделить Киеву 25 миллионов долларов для подготовки к зимнему периоду. Она указала, что эти средства должны быть направлены на поддержку жилищного фонда, водоснабжения и санитарию.

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Варвара Кузьмина
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