США заявили о намерении поддерживать Украину вне зависимости от итогов выборов

Госдеп США: Вашингтон продолжит помогать Киеву независимо от итогов выборов в конгресс

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс государства. Ее слова приводит РИА Новости.

Донфрид подчеркнула, что действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине. Она заявила, что «потрясена размахом» поддержки Киева как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. При этом представитель Госдепа уточнила, что в Конгрессе все же разнятся мнения относительно предоставления масштабной помощи Украине. «Да, есть определенные голоса, которые выражают другое мнение, но Конгресс представляет множество мнений, и, думаю, что большинство как республиканцев, так и демократов занимают ясную позицию в отношении поддержки Украины», — сказала Донфрид.

Ранее представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проинформировала о решении Вашингтона выделить Киеву 25 миллионов долларов для подготовки к зимнему периоду. Она указала, что эти средства должны быть направлены на поддержку жилищного фонда, водоснабжения и санитарию.