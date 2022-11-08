США помогут Украине согреться 25 миллионами долларов

Постпред США при ООН: Вашингтон даст Украине 25 миллионов долларов для подготовки к зиме

Вашингтон выделит Киеву 25 миллионов долларов для подготовке к зимнему периоду, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, ранее прибывшая с визитом в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

«С приближением зимы мы осознаем необходимость помочь Украине поддерживать в домах тепло и электричество», — сообщила Томас-Гринфилд. Эти деньги, как сказала американский дипломат, должны быть направлены на поддержку жилищного фонда, водоснабжения и санитарию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине не может быть достигнут на российских условиях. По его словам, такой сценарий означал бы, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними государствами.

