В Киев приехала высокопоставленный дипломат США

В Киев для поддержки Украины приехала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

В Киев прибыла постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям американского представительства в ООН Нейта Эванса.

«Постпред США в ООН находится в Киеве на день для встреч, чтобы отметить непоколебимую поддержку Украины Соединенными Штатами», — сообщил Эванс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для начала переговоров с Россией. В Государственной Думе России же назвали эти условиями фантастическими.