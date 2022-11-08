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14:28, 8 ноября 2022Бывший СССР

В Киев приехала высокопоставленный дипломат США

В Киев для поддержки Украины приехала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В Киев прибыла постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям американского представительства в ООН Нейта Эванса.

«Постпред США в ООН находится в Киеве на день для встреч, чтобы отметить непоколебимую поддержку Украины Соединенными Штатами», — сообщил Эванс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия для начала переговоров с Россией. В Государственной Думе России же назвали эти условиями фантастическими.

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Василий Мека
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