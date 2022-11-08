Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой

Зеленский назвал условиями для переговоров с РФ уважение к Уставу ООН и возмещение убытков

Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — сказал украинский лидер, назвав эти требования абсолютно понятными.

5 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

По информации газеты La Repubblica, США и страны НАТО допустили начало переговоров по ситуации на Украине в случае взятия Херсона силами Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва по-прежнему остается открытой для переговоров с Украиной, но сейчас они невозможны из-за отказа Киева.

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