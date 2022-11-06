Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с Россией

WP: США в частном порядке просят Киев показать России открытость для переговоров

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

При этом, утверждают источники издания, одновременно Белый дом настаивает, чтобы Киев публично отказывался участвовать в мирных переговорах, пока Россию возглавляет Владимир Путин. Объясняется, что такая политика направлена на то, чтобы не подтолкнуть Киев к переговорам, а чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

По их словам, это скорее «продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства» со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта. «Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров», — заявил газете один американский чиновник на условиях анонимности.

Киев ставит условия

Зеленский ранее заявил, что Украина готова к честному и справедливому миру. «Мир знает нашу позицию. Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор — это наказание всем виновным и полное возмещение Россией причиненного нам ущерба», — назвал он условия.

В свою очередь, Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что на Украине пока нет желания говорить с Россией. При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

Политолог, военный обозреватель Ростислав Ищенко предположил, что к концу 2023 года стороны военного конфликта на Украине могут прийти к началу переговоров о мирном урегулировании. Эксперт отметил, что любая конфликтная ситуация завершается миром, и даже в процессе ведения боевых действий стороны ищут возможность выйти на мирное решение.

При этом он предположил, что Украина не является субъектом переговоров, лишь объектом.

Украину вообще никто не спрашивает. Вот с Соединенными Штатами мы и будем вести переговоры, когда они будут готовы Ростислав Ищенко военный обозреватель

Гуманитарные переговоры

3 ноября Минобороны России заявило, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 107 российских военнослужащих. Отмечается, что им в плену грозила смертельная опасность. Позднее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен пленными производился по формуле 107 на 107. По его сведениям, из освобожденных 65 человек — военнослужащие Донецкой и Луганской народных милиций.

6 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал еще несколько обменов пленными. Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина. «Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договоренности», — добавил политик.