В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой

Депутат Белик назвал фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой

Условия президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с Россией являются фантастическими. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

Украинский лидер озвучил условия для переговоров после того, как западные СМИ сообщили о том, что «Киев подталкивают к диалогу с Россией», добавил парламентарий. «Условия Зеленского — это демагогия, причем с размытыми формулировками», — подчеркнул депутат.

По его словам, США по-прежнему дают указания руководству Украины, но при этом озвученные Зеленским условия являются нереальными. «Как бы то ни было, но в США понимают важность сохранения каналов коммуникации России и Украины, чтобы сохранить возможность влиять на украинский конфликт и не сжигать мосты с Москвой, потому как Штаты понимают для себя опасность выхода на прямую конфронтацию с Россией», — резюмировал Белик.

8 ноября Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — заключил глава украинского государства.

