Генсек НАТО выступил против мира на Украине на российских условиях

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет конца конфликта на Украине на условиях России

Мир на Украине не может быть достигнут на российских условиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против прекращения огня на Украине таким образом, передает РИА Новости.

«Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, — есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас», — заявил он.

По его словам, такой сценарий означал бы, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними государствами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой. Среди требований Киева восстановление территориальной целостности страны, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, а также наказание военных преступников и гарантии, что спецоперация не повторится