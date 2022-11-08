Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 8 ноября 2022Мир

Генсек НАТО выступил против мира на Украине на российских условиях

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет конца конфликта на Украине на условиях России

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Мир на Украине не может быть достигнут на российских условиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против прекращения огня на Украине таким образом, передает РИА Новости.

«Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, — есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас», — заявил он.

По его словам, такой сценарий означал бы, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними государствами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой. Среди требований Киева восстановление территориальной целостности страны, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, а также наказание военных преступников и гарантии, что спецоперация не повторится

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Байден назвал условие для ужасного двухлетия в США
45-летняя Наталия Орейро снялась голой и восхитила фанатов
Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией
Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса
Женщина с бородой перестала бриться из-за оскорблений в сети
Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области
Россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году
Солистка группы IOWA рассказала о предложении родителей поработать на стройке
Эрдоган захотел увидеть конкретные шаги Швеции по выполнению договоренностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.