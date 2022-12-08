Германия направила Украине 20 бронетранспортеров

Германия отправила Украине 20 БТР Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh

Правительство Германии рассказало, что осуществило поставку Украине 20 бронетранспортеров (БТР) Dingo. Помимо этого Киеву направили два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, сообщает РИА Новости.

По данным властей ФРГ, всего Берлин передал Киеву 50 БТР и 12 большегрузных полуприцепов. Отмечается, что к отправке на Украину готовят 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и глушителей, а также две ангарных палатки и семь грузовых автомобилей.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о планах страны передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.