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07:17, 5 декабря 2022Мир

Литва передаст Украине артиллерийские снаряды

Министр обороны Литвы Анушаускас сообщил о передаче Украине артиллерийских снарядов

Фото: US Marines / Reuters

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил на своей странице в Twitter о планах страны передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

«Литва отправляет 155-миллиметровые снаряды для украинской артиллерии», — написал глава литовского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что Вильнюс вернул Киеву отремонтированные немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. По словам Анушаускаса, с учетом техники, отремонтированной ранее, на Украину вернулись уже шесть самоходных гаубиц. В общей сложности страна намерена помочь Украине с ремонтом 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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Марина Совина
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