Литва передаст Украине артиллерийские снаряды

Министр обороны Литвы Анушаускас сообщил о передаче Украине артиллерийских снарядов

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил на своей странице в Twitter о планах страны передать Украине артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

«Литва отправляет 155-миллиметровые снаряды для украинской артиллерии», — написал глава литовского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что Вильнюс вернул Киеву отремонтированные немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. По словам Анушаускаса, с учетом техники, отремонтированной ранее, на Украину вернулись уже шесть самоходных гаубиц. В общей сложности страна намерена помочь Украине с ремонтом 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.