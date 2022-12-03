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13:35, 3 декабря 2022Бывший СССР

Литва вернула Украине отремонтированную военную технику

Министр обороны Литвы Анушаускас: страна вернула Киеву отремонтированные немецкие гаубицы

Фото: Sonaz / Wikimedia

Литва вернула Украине отремонтированные немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. О завершении ремонта военной техники сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, его слова приводит «Sputmik Литва».

По словам Анушаускаса, с учетом техники, отремонтированной ранее, на Украину вернулись уже шесть самоходных гаубиц.

Всего же страна намерена помочь Киеву с ремонтом 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Ранее сообщалось, что граждане Литвы смогли собрать 750 тысяч долларов на три морских беспилотника для Вооруженных сил Украины

Секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России заявлял, что иностранные наемники и поставляемое Украине вооружение являются для Вооруженных сил России приоритетными целями на Украине.

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Марк Леонов
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