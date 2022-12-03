Литва вернула Украине отремонтированную военную технику

Министр обороны Литвы Анушаускас: страна вернула Киеву отремонтированные немецкие гаубицы

Литва вернула Украине отремонтированные немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. О завершении ремонта военной техники сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, его слова приводит «Sputmik Литва».

По словам Анушаускаса, с учетом техники, отремонтированной ранее, на Украину вернулись уже шесть самоходных гаубиц.

Всего же страна намерена помочь Киеву с ремонтом 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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