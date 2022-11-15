Патрушев назвал две приоритетные цели России на Украине

Секретарь Совбеза Патрушев назвал наемников приоритетной целью России на Украине

Иностранные наемники и поставляемое Украине вооружение являются для Вооруженных сил (ВС) России приоритетными целями. Две главные цели российских войск озвучил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных сил России», — заявил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все происходящее на Украине напоминает Чечню 1990-х годов.

По словам Кадырова, схожесть ситуации в том, что в сегодняшней Украине, как и в Чечне указанного периода, действуют множество наемников со всего мира.