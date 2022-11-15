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13:02, 15 ноября 2022Россия

Кадыров рассказал о сходстве Украины с Чечней девяностых годов

Кадыров заявил, что происходящее на Украине напоминает Чечню девяностых годов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Все происходящее на Украине напоминает Чечню девяностых годов. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, схожесть ситуации в том, что в сегодняшней Украине — как и в Чечне указанного периода — действуют множество наемников со всего мира.

«Сегодняшняя ситуация на Украине идентична той, что была у нас. Наёмники из свыше 50 разных стран захлестнули республику и на протяжении долгого времени безнаказанно вели свою преступную деятельность», — сообщил он.

Он отметил, что силовикам удалось победить терроризм в Чечне.

Ранее в США назвали три категории воюющих на стороне Украины иностранных наемников. Первая, в которую входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, играет важную роль в боевых действиях.

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Валерий Розенберг
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