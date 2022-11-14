В США назвали три категории воюющих на стороне Украины иностранных наемников

MWM раскрыл данные о трех категориях иностранных наемников, воюющих на стороне Украины

На Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранных наемников, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Первая, в которую входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, играет важную роль в боевых действиях, ее члены получают зарплату от различных западных правительств и направляются на Украину по приказу, отметил автор.

Во вторую попадают наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши. Они активно участвуют в боях и несут большие потери, раскрыл данные журнал. К третьей можно отнести многочисленных добровольцев из западных стран, которые приезжают на Украину по идеологическим причинам, добавило издание.

Одним из самых известных иностранных подразделений, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «грузинский легион». По словам лидера «легиона» Мамуки Мамулашвили, его члены «идейные люди». В «грузинский легион» входят около тысячи военных, отметили журналисты. В составе «примерно 50 британских военнослужащих и неизвестное количество представителей других западных стран». Члены «легиона» объявили войну «против всех россиян», добавил журнал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 190 иностранных наемников были уничтожены за две последние недели в зоне проведения специальной военной операции.