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03:46, 14 ноября 2022Мир

В США назвали три категории воюющих на стороне Украины иностранных наемников

MWM раскрыл данные о трех категориях иностранных наемников, воюющих на стороне Украины

Фото: Hedil Hernandez / Globallookpress.com

На Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранных наемников, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Первая, в которую входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, играет важную роль в боевых действиях, ее члены получают зарплату от различных западных правительств и направляются на Украину по приказу, отметил автор.

Во вторую попадают наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши. Они активно участвуют в боях и несут большие потери, раскрыл данные журнал. К третьей можно отнести многочисленных добровольцев из западных стран, которые приезжают на Украину по идеологическим причинам, добавило издание.

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Одним из самых известных иностранных подразделений, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «грузинский легион». По словам лидера «легиона» Мамуки Мамулашвили, его члены «идейные люди». В «грузинский легион» входят около тысячи военных, отметили журналисты. В составе «примерно 50 британских военнослужащих и неизвестное количество представителей других западных стран». Члены «легиона» объявили войну «против всех россиян», добавил журнал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 190 иностранных наемников были уничтожены за две последние недели в зоне проведения специальной военной операции.

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Марина Совина
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