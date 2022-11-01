Шойгу назвал число уничтоженных за две недели иностранных наемников

Шойгу заявил, что за две недели в зоне СВО были уничтожены более 190 иностранных наемников

Более 190 иностранных наемников были уничтожены за две последние недели в зоне проведения специальной военной операции. Такое число назвал министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова во вторник, 1 ноября, приводит РИА Новости.

Также глава военного ведомства заявил, что за этот же период российские военные поразили 74 принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

31 октября Минобороны также отчиталось, что на купянском направлении подразделения Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты.