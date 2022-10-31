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13:41, 31 октября 2022Россия

Минобороны заявило о поражении двух формирований иностранных наемников ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 110 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум формированиям иностранных наемников. Об этом в понедельник, 31 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве заявили, что украинская сторона понесла потери в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, а также Николаевка и Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

«Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — отчитались в Минобороны.

Известно также, что Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Украины на краснолиманском направлении и уничтожили до 170 солдат противника.

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Евгения Куликова
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