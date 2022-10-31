Минобороны заявило о поражении двух формирований иностранных наемников ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 110 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум формированиям иностранных наемников. Об этом в понедельник, 31 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве заявили, что украинская сторона понесла потери в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, а также Николаевка и Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

«Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля», — отчитались в Минобороны.

Известно также, что Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Украины на краснолиманском направлении и уничтожили до 170 солдат противника.