Минобороны заявило об уничтожении 170 солдат ВСУ на красно-лиманском направлении

Спикер МО Конашенков заявил об уничтожении 170 солдат ВСУ на красно-лиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении и уничтожили до 170 солдат противника. Об этом во время брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, боестолкновения произошли в районе населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка. Со стороны Украины в боях участвовали три ротные тактические группы.

Кроме живой силы, российские военные смогли уничтожить несколько единиц техники.

«В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено (...) три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — сообщил представитель оборонного ведомства.