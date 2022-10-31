Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 31 октября 2022Россия

Российский офицер заявил о деморализации бойцов ВСУ после попыток прорыва

Офицер ЮВО заявил о деморализации ВСУ после попыток прорыва на запорожском направлении

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Офицер Южного военного округа с позывным «Владимир» рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализованы после последних попыток прорыва на запорожском направлении. Российского военнослужащего цитирует РИА Новости.

По словам командира одного из артиллерийских подразделений, после попыток прорыва украинские военные понесли большие потери. Согласно радиоперехватам, бойцы ВСУ не хотят наступать из-за деморализации, их активность снижается, рассказал военнослужащий.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Офицер добавил, что последний раз ВСУ пытались совершить прорыв с применением танков и бронетехники на запорожском направлении 14 сентября, но им это не удалось. Украинские военные также безуспешно пытались нащупать слабые места в обороне российских войск.

Ранее российский венный с позывным «Крым» сравнил диверсантов ВСУ с зомби и подчеркнул, что из-за препаратов они не чувствуют огнестрельные ранения. «Раненые шли дальше и улыбались», — вспомнил военнослужащий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Комбат «Востока» рассказал об обстановке в занятой ВСУ Павловке
Россиянин застрелил двоюродного брата во время застолья и попал под следствие
В России собрались увеличить число льготников по оплате ЖКУ
Байдена обвинили в расизме по отношению к белым
Связь 5G назвали переоцененной
«Единая Россия» исключит из партии сбившего ребенка депутата
Добыча нефти в России снизилась в октябре
Стало известно о состоянии сбитого российским депутатом шестилетнего ребенка
Стало известно об атаке хакеров на Минобороны Австралии
Пьяная женщина подожгла домик российского священника рядом с часовней
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.