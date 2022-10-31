Российский офицер заявил о деморализации бойцов ВСУ после попыток прорыва

Офицер ЮВО заявил о деморализации ВСУ после попыток прорыва на запорожском направлении

Офицер Южного военного округа с позывным «Владимир» рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализованы после последних попыток прорыва на запорожском направлении. Российского военнослужащего цитирует РИА Новости.

По словам командира одного из артиллерийских подразделений, после попыток прорыва украинские военные понесли большие потери. Согласно радиоперехватам, бойцы ВСУ не хотят наступать из-за деморализации, их активность снижается, рассказал военнослужащий.

Офицер добавил, что последний раз ВСУ пытались совершить прорыв с применением танков и бронетехники на запорожском направлении 14 сентября, но им это не удалось. Украинские военные также безуспешно пытались нащупать слабые места в обороне российских войск.

Ранее российский венный с позывным «Крым» сравнил диверсантов ВСУ с зомби и подчеркнул, что из-за препаратов они не чувствуют огнестрельные ранения. «Раненые шли дальше и улыбались», — вспомнил военнослужащий.