Российский военный сравнил диверсантов ВСУ с зомби

РИА Новости: российский военный с позывным Крым заявил о похожих на зомби диверсантах ВСУ

Украинские диверсанты из-за препаратов не чувствуют огнестрельные ранения. Об этом РИА Новости заявил российский военнослужащий с позывным Крым.

Он объяснил, что его подразделение столкнулось с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), но противник повел себя странно, когда по нему открыли огонь. «Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то», — рассказал он.

Раненые шли дальше и улыбались Крым российский военнослужащий

Наркотики и алкоголь в ВСУ

19 октября пленный сержант полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец подтвердил, что под воздействием наркотиков украинские военные не сразу реагировали на раны. «Здесь были парни из ДНР, которые воевали, и говорили, что мы стреляем в него, а он встает и дальше идет, такие наркотические средства, что человек не чувствует боли», — поделился он.

По словам Швеца, бойцы ВСУ упоминали «желтые ампулы и какой-то шприц». На уточняющий вопрос, находились ли у военных американские препараты, он ответил утвердительно.

В свою очередь, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старший сержант Виталий Катранич также сообщил, что его товарищи во время диверсионных вылазок принимали амфетамин, благодаря которому могли не спать по двое-трое суток. Когда же они находились в расположении войск, то предпочитали наркотикам алкоголь.

В сентябре сотрудники Росгвардии обнаружили несколько схронов ВСУ, в которых, помимо сотен килограммов взрывчатки, лежали 284 грамма наркотических средств.

Ранее бывший украинский военнослужащий Валерий Гнатенко заявил, что солдаты расстреливали сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков. «Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы (...) За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта», — отметил он.

Борьба с диверсантами

В последнее время ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп. Практически ежедневно в сводки Минобороны России входят сообщения об уничтожении или задержании диверсантов.

В частности, 30 октября было опубликовано видео с моментом уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. В ролике продемонстрировано, как плавсредство ДРГ движется по воде, а затем попадает под огонь российских военных. Помимо этого, видны всплески воды от попадания боеприпасов в цель.

Однако, следует отметить, что иногда ВСУ удается реализовать задуманные планы. Так, украинские диверсанты сумели повредить несколько ЛЭП вокруг Курской АЭС. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что российские спецслужбы пока не поймали диверсантов, но заверил, что ФСБ установит и задержит их.