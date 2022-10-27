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18:58, 27 октября 2022Силовые структуры

Путин пообещал поимку ФСБ диверсантов Украины за повреждение ЛЭП у Курской АЭС

Президент России: ФСБ поймает украинских диверсантов за повреждение ЛЭП у Курской АЭС
Начало событий в новости Путин заявил о натовском освоении территории на Украине

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Президент России Владимир Путин заверил, что ФСБ установит и задержит украинских диверсантов, повредивших несколько ЛЭП вокруг Курской АЭС, передает ТАСС.

Выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», глава государства сообщил, что российские спецслужбы пока не поймали диверсантов с Украины, которые повалили «три или четыре» ЛЭП, но «их еще поймают».

Ранее 27 октября Путин заявил, что натовское освоение территории на Украине восемь лет шло полным ходом. Также он отметил, что для России могла бы сложиться совершенно другая ситуация, если бы на Украине еще несколько лет создавали укрепрайоны и накапливали систему вооружений.

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Любовь Ширижик
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