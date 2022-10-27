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18:23, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о натовском освоении территории на Украине

Путин заявил, что натовское освоение территории на Украине шло полным ходом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Натовское освоение территории на Украине восемь лет шло полным ходом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Мы видели, что происходит. Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. (...) Мы прекрасно понимали и отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потерь. Вот какими соображениями мы руководствовались. Натовское освоение территории полным ходом шло», — сказал глава государства.

Также он отметил, что для России могла бы сложиться совершенно другая ситуация, если бы на Украине еще несколько лет создавали укрепрайоны и накапливали систему вооружений.

Ранее Путин заявил, что постоянно думает о потерях, связанных с проведением специальной военной операции России на Украине.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

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Никита Абрамов
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