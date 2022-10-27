Путин заявил о натовском освоении территории на Украине

Путин заявил, что натовское освоение территории на Украине шло полным ходом

Натовское освоение территории на Украине восемь лет шло полным ходом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Мы видели, что происходит. Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. (...) Мы прекрасно понимали и отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потерь. Вот какими соображениями мы руководствовались. Натовское освоение территории полным ходом шло», — сказал глава государства.

Также он отметил, что для России могла бы сложиться совершенно другая ситуация, если бы на Украине еще несколько лет создавали укрепрайоны и накапливали систему вооружений.

Ранее Путин заявил, что постоянно думает о потерях, связанных с проведением специальной военной операции России на Украине.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.