Путин заявил о постоянных размышлениях о потерях из-за спецоперации

Президент Путин заявил, что постоянно думает о потерях России из-за спецоперации

У России есть как потери, так и приобретения, связанные с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Что касается нашего государства, конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением спецоперации. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери, но есть огромные приобретения. Но то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего», — сказал глава государства.

Это связано с укреплением суверенитета страны по всем направлениям, в том числе в экономической сфере, подчеркнул Путин.

О начале спецоперации президент России объявил 24 февраля. Официальный представитель Кремля неоднократно сообщал, что она будет идти до того момента, пока все поставленные цели СВО не будут достигнуты.