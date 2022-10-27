Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о постоянных размышлениях о потерях из-за спецоперации

Президент Путин заявил, что постоянно думает о потерях России из-за спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

У России есть как потери, так и приобретения, связанные с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Что касается нашего государства, конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением спецоперации. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери, но есть огромные приобретения. Но то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего», — сказал глава государства.

Это связано с укреплением суверенитета страны по всем направлениям, в том числе в экономической сфере, подчеркнул Путин.

О начале спецоперации президент России объявил 24 февраля. Официальный представитель Кремля неоднократно сообщал, что она будет идти до того момента, пока все поставленные цели СВО не будут достигнуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны
Обворованный проституткой турист застрял на курорте без паспорта и денег
Экс-участник Oasis намекнул на выход новой песни
Путин ответил на вопрос о переносе столицы России
В России появился новый вид ипотеки
Путин пообещал не навязывать Армении условия мирного договора с Азербайджаном
Apple обнаружила уязвимость на миллионах iPhone
Тейлор Свифт удалила сцену из нового клипа после обвинений в фэтфобии
Путин заявил о консенсусе у россиян по поводу внешней угрозы
Реклама с бутылкой для кулера в колготках модели вызвала недоумение в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.