В Кремле заявили о неизменности целей России в СВО

Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения своих целей в СВО

Россия открыта для переговоров для достижения своих целей в специальной военной операции на Украине, которые по-прежнему остаются неизменными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его интервью опубликовали «Известия».

«Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли это сделать ранее политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков. Он подчеркнул, что объявление СВО стало «крайним средством» после того, как оппоненты России отказались договариваться с российскими властями.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский объявил, что переговоры пройдут только тогда, когда в России сменится президент. В Москве заявили, что будут ждать изменения этой позиции.

21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что целями СВО являются защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России а также демилитаризация и денацификация Украины. Эти задачи, по утверждению главы МИД, будут выполнены вне зависимости от того, сколько времени это займет.

О начале специальной военной операции в Донбассе было объявлено 24 февраля. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.