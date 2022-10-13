Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 13 октября 2022Россия

В Кремле заявили о неизменности целей России в СВО

Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения своих целей в СВО
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Россия открыта для переговоров для достижения своих целей в специальной военной операции на Украине, которые по-прежнему остаются неизменными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его интервью опубликовали «Известия».

«Никакое направление не меняется, специальная военная операция продолжается, она продолжается для того, чтобы нам достичь своих целей, ибо мы не смогли это сделать ранее политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков. Он подчеркнул, что объявление СВО стало «крайним средством» после того, как оппоненты России отказались договариваться с российскими властями.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский объявил, что переговоры пройдут только тогда, когда в России сменится президент. В Москве заявили, что будут ждать изменения этой позиции.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
Россия и Украина обменялись пленными. Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
Россия и Украина обменялись пленными.Бойцов «Азова» поменяли на российских военных и Виктора Медведчука
22 сентября 2022

21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что целями СВО являются защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России а также демилитаризация и денацификация Украины. Эти задачи, по утверждению главы МИД, будут выполнены вне зависимости от того, сколько времени это займет.

О начале специальной военной операции в Донбассе было объявлено 24 февраля. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы
В России предложили продолжить выдавать гражданам землю на Дальнем Востоке
Во Франции оценили ущерб от потери российских туристов
Рост цен в США замедлился
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.